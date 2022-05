Giro d'Italia 2022, 15° tappa: Giulio Ciccone vince in solitaria. Carapaz ancora in Rosa

22-05-2022 17:33

La 15° tappa del Giro d’Italia 2022 (Rivarolo Canavese-Cogne di 177 km), una tappa alpina con quasi 4000 metri di dislivello, viene vinta da un grandissimo Giulio Ciccone, terza vittoria italiana in questa Corsa Rosa dopo Alberto Dainese a Reggio Emilia e Stefano Oldani a Genova.

Per il 27enne abruzzese si tratta della terza vittoria di tappa al Giro, dopo la Campi Bisenzio-Sestola nel 2016 e la Lovere-Ponte di Legno nel 2019. Ciccone oggi è bravissimo a rimanere nel gruppo dei 27 in fuga, lasciandoli indietro uno a uno e poi andandosene in solitaria. Gli ultimi ia resistere sono Buitrago (Bahrain-Victorius) a 1’31”, Pedrero (Movistar) a 2’19” e Carthy (Ef Education Easy Post) a 3’09”.

Tra i grandi non cambia nulla, Carapaz è ancora Maglia Rosa con 9” su Hindley e 32” su Almeida

L’ordine di arrivo della 15° tappa del Giro d’Italia:

1. Giulio Ciccone 4h37’41”

2. Santiago Buitrago +1’31”

3. Antonio Pedrero +2’19”

4. Hugh Carthy +3’09”

5. Martijn Tusveld +4’36”

6. Luca Covili +5’08”

7. Natnael Tesfatsion +5’27”

8. Bauke Mollema +5’27”

9. Gijs Leemreize +5’27”

10. Guillaume Martin +6’06”

13. Richard Carapaz +7’28”

16. Jai Hindley +7’30”

OMNISPORT