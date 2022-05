Giro d'Italia 2022: conclusione all'Arena di Verona, Hindley vede la vittoria persa due anni fa

29-05-2022 08:34

Il 105° Giro d’Italia è arrivato al suo atto conclusivo. Oggi si disputa l’ultima cronometro, 17,4 km con partenza e arrivo a Verona e conclusione all’interno dell’Arena dopo aver affrontato il circuito delle Torricelle, quello dei Mondiali, con la salita della Torricella Massimiliana, 4,5 km al 5%, classificata come quarta categoria, e un’altitudine di 301 metri.

Sarà l’occasione di riscatto per l’australiano Jai Hindley, che ieri sulla Marmolada ha conquistato la maglia rosa spodestando l’ecuadoriano Richard Carapaz: due anni fa, dopo aver preso il simbolo del primato scalzando dalla vetta della classifica generale il suo compagno di squadra Wilco Kelderman, nell’ultima cronometro, da Cernusco sul Naviglio a Milano, si fece battere dal britannico Tao Geoghegan Hart, che si aggiudicò la corsa tra la sorpresa generale, forse la più grande della storia della corsa rosa.

L’Arena di Verona ospiterà per la quinta volta la conclusione del Giro dopo quelle del 1981, 1984, 2010 e 2019. L’ultima volta fu proprio Carapaz a vincere, ma stavolta il suo distacco da Hindley, 1’25”, sembra troppo per poter sperare in un ribaltone.