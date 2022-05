Giro d'Italia 2022, Hirt: "Avevo i crampi nell'ultima discesa"

24-05-2022 18:09

Bellissima vittoria del ceco Jan Hirt nella 16° tappa del Giro d’Italia 2022, la durissima frazione del Mortirolo. Qui, Hirt regge fino alla cima del passo di Santa Cristina, arriva primo allo scollinamento e arriva al traguardo con sette secondi di vantaggio su Arensman.

Queste le dichiarazioni del vincitore al termine della gara:

“In questa tappa desiderato tentare di vincere in tutti i modi. Nelle occasioni nelle quali vedo che c’è il Mortirolo in una tappa cerco sempre ad scappare in fuga e provare a vincere. Ho avuto degli istanti terribilmente duri in corsa. Prima ero staccato quando la fuga si è spezzata, dopo di che ho accusato un problema al cambio durante l’ultima salita e avevo anche i crampi nella discesa. Ma desideravo talmente tanto questa vittoria che ho resistito. Ho sempre affermato che dopo aver vinto una tappa al Giro d’Italia mi sarei anche potuto ritirare, dunque sono contentissimo. E comunque non mi ritiro”.