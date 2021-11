Giro d'Italia 2022, Peter Sagan: "Percorsi che mi piacciono"

09-11-2021 12:06

Peter Sagan non può ancora sbilanciarsi totalmente per quanto riguarda la sua presenza al prossimo Giro d’Italia 2022 che partirà da Budapest (la sua TotalEnergies è formazione professional che necessita di invito), ma allo stesso tempo mostra tutto il suo interesse per le 6 tappe vallonate presentate oggi da RCS Sport.

Nelle ultime due edizioni è stato vincitore di tappa, e quest’anno ha indossato anche la Maglia Ciclamino, l’attuale portacolori della Bora – hansgrohe costruisce le sue vittorie in tappe del genere. Questo il commento del tre volte iridato:

“Sono sei tappe molto interessanti perché aperte a più soluzioni, fughe da lontano, attacchi nel finale o volate ristrette. Sicuramente saranno frazioni importanti per la Classifica a Punti della Maglia Ciclamino, ma qualora dovessero muoversi gli uomini di classifica potrebbero diventare importanti anche per la generale. Proprio su una tappa mossa come queste ho ottenuto il mio primo successo al Giro d’Italia 2020: questi percorsi mi piacciono molto e sono adatti alle mie caratteristiche”.

La prossima edizione del Giro sarà dal 6 al 29 maggio 2021.

