Giro d'Italia 2022: Yates vince a Torino, Carapaz in rosa

21-05-2022 17:24

Il britannico Simon Yates ha vinto una bellissima quattordicesima tappa del 105° Giro d’Italia, 147 km da Santena a Torino con cinque Gran Premi della Montagna. l’ecuadoriano Richard Carapaz, terzo, ha conquistato la maglia rosa.

Ordine d’arrivo della quattordicesima tappa e classifica generale

Giro d’Italia 2022: la Bora-Hansgrohe spacca il gruppo, davanti restano i migliori

Tappa combattutissima fin dai primi metri e sulle prime rampe della prima scalata a Superga la Bora-Hansgrohe fa esplodere il gruppo che si spezza in due, con Almeida che perde contatto ma riesce a rientrare, mentre Alejandro Valverde (Movistar) rimane irrimediabilmente staccato. Ai -60 dall’arrivo sono in testa in 12: Wilco Kelderman, Emanuel Buchmann e Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan), Mikel Landa e Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), Jan Hirt e Domenico Pozzovivo (Intermarché-Wanty-Gobert), Simon Yates (BikeExchange-Jayco), Juanpe Lopez (Trek-Segafredo) e Joao Almeida (UAE Team Emirates).

Giro d’Italia 2022: Lopez si stacca e deve cedere il simbolo del primato

Situazione immutata nella prima scalata del Colle della Maddalena, con Kelderman che fa un lavoro enorme per Hindley, poi, quando comincia per la seconda volta Superga, scattano prima Hindley e poi un grande Nibali, entrambi ripresi da Lopez, Landa si stacca ma riesce a rientrare. A un chilometro e mezzo dalla vetta, 29 dal traguardo, attacco tremendo di Carapaz che fa il vuoto, Lopez perde contatto e dà di fatto l’addio alla maglia rosa dopo dieci giorni straordinari, l’ecuadoriano fa faville anche in discesa e arriva con oltre 20 secondi di vantaggio quando comincia ancora una volta il Colle della Maddalena.

Giro d’Italia 2022: Yates riscatta il crollo sul Blockhaus, Carapaz in rosa, straordinario Nibali

All’inizio dell’ultimo GPM scatta ancora Nibali, solo Hindley gli resta a ruota e poi parte in contropiede, lasciando sul posto il siciliano e andando a riprendere Carapaz quando alla cima mancano due chilometri. Poi la strada spiana e lo Squalo e Yates rientrano sul duo di testa. Sullo strappo del Parco del Nobile, 4,5 km dal traguardo, ci prova prima Nibali ma viene stoppato, poi parte secco Simon Yates e non lo riprendono più fino al traguardo: l’ennesima resurrezione per il britannico dopo il crollo sul Blockhaus. Secondo arriva Hindley a 15 secondi insieme a Carapaz e a Nibali, quinto è Pozzovivo a 28 secondi. Almeida chiude a 39 secondi, Landa e Bilbao a 52 secondi, Lopez decimo addirittura a 4’25″

Richard Carapaz, che il Giro l’ha già vinto nel 2019, è la nuova maglia rosa con 7 secondi su Hindley, 30 su Almeida, 59 su Landa e 1’01” su Pozzovivo. La tappa odierna è stata stupenda e oltretutto ha fatto da prologo a quella di domani, che sarà una delle frazioni più difficili di quest’anno, 177 km con partenza da Rivarolo Canavese e i Gran Premi della Montagna di Pila-Les Fleurs, Verrogne e l’arrivo in salita a Cogne.

