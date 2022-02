Richard Carapaz non cambia obiettivi: "Punto tutto sul Giro"

10-02-2022 18:55

Dopo lo spavento per la caduta riportata nella terza tappa dell’Etoile de Besseges, nella quale ha riportato solo una serie di abrasioni, Richard Carapaz non è apparso nella miglior condizione durante la prima tappa del Giro di Provenza.

L’ecuadoriano della Ineos-Granadiers, vincitore del Giro d’Italia 2019, ha perso 38 secondi in appena 7,1 km, tanto era la durata del prologo, vinto dal compagno di squadra Filippo Ganna.

Il campione olimpico su strada a Tokyo 2020 si è però detto fiducioso in vista del principale obiettivo della stagione, il Giro 2022:

“Abbiamo deciso di provare a recuperare per un paio di giorni per poi tornare subito a gareggiare – ha dichiarato Carapaz – La condizone non è al 100%, ma questa corsa è un passaggio importante in vista dell’obiettivo della mia stagione che è il Giro d’Italia. Voglio arrivarci nella miglior condizione possibile”.

Carapaz ha poi ribadito che, dopo il Giro di Provenza, la marcia di avvicinamento al Giro prevederà la partecipazione al campionato nazionale, alla Tirreno-Adriatico e al Giro di Catalogna.

OMNISPORT