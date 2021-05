Giro d'Italia: a Bagno di Romagna Vendrame vince la 12a tappa

La dodicesima tappa del Giro d’Italia, da Siena a Bagno di Romagna lungo 212 km, è stata caratterizzata nelle prime fasi da una caduta che ha costretto al ritiro Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation), Marc Soler (Movistar), Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step), Gino Mader (Bahrain Victorius) e Alex Dowsett, compagno di squadra di De Marchi.

Come ormai quasi sempre accade nelle tappe più difficili evade un gruppetto da molto lontano composto da Simone Ravanelli (Androni Giocattoli-Sidermec), Mikkel Honoré (Deceuninck-Quick Step), Vincenzo Albanese (Eolo Kometa), Diego Ulissi (UAE Team Emirates), Dries De Bondt (Alpecin Fenix), Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), Chris Hamilton (Team DSM), Andrea Vendrame e Geoffrey Bouchard (AG2R Citroen Team), Simone Petilli (Intermarché Wanty Gobert), Victor Campenaerts (Qhubeka Assos), Natnael Tesfazion (Androni Giocattoli-Sidermec), Guy Niv (Israel Start-Up Nation), George Bennett (Jumbo-Visma), Nicolas Edet (Cofidis) e Giovanni Visconti (Bardiani CSF Faizanè).

Questo plotoncino arriva ad avere oltre 13 minuti di vantaggio e sull’ultima salita, quella del Passo del Carnaio, restano in quattro in testa: Vendrame, Brambilla, Hamilton e Bennett. Dal gruppo dei migliori provano a evadere Nibali e Ciccone ma Bernal in persona li va a riprendere. Davanti Bennett attacca in discesa ma viene riacciuffato, poi è la volta di Hamilton che viene seguito da Vendrame, invece Brambilla e Bennett si fanno sorprendere.

La volata a due la vince Vendrame che batte Hamilton senza storia conducendo lo sprint dall’inizio alla fine. Terzo a pochi secondi si piazza Brambilla davanti a Bennett che lo manda a quel paese perché chiuso contro le transenne. Per quanto riguarda i migliori, Nibali scatta ancora in discesa e sul traguardo precede il gruppo della maglia rosa Bernal di 7 secondi accusando un distacco da Vendrame di oltre 10 minuti.

Ecco le parole del vincitore della 12a tappa Andrea Vendrame:

“Non riesco neanche a parlare, sono molto emozionato. Nel 2019 ci ero andato molto vicino (fu secondo a San Martino di Castrozza dietro a Chavez,ndr) e mi è sfuggita per dei salti di catena, ma oggi il sogno si è avverato. Devo ringraziarlo tanto (Bouchard, ndr), ha fatto un lavoro fantastico per me e io ho lavorato per lui in ottica classifica dei GPM. Sono riuscito a concretizzare il lavoro di tutto il team, spero che sia di buon auspicio per il futuro dopo un periodo molto negativo. Devo ringraziare soprattutto due persone Luciano Rui e Gianni Faresin miei tecnici da Dilettante alla Zalf, mi hanno sempre sostenuto e se non fosse stato per loro non sarei qui. Essere al Giro e vincere è una cosa fantastica”.

OMNISPORT | 20-05-2021 17:35