Giro d'Italia 2025, la tappa di domani: Tirana-Tirana. Ecco la prima cronometro individuale

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e gli orari di passaggio approssimativi.

Fonte: Giro d'Italia

Salite della seconda tappa

Come abbiamo detto, l’unico strappo sarà quello di Sauk, GPM di quarta categoria.

Dove vedere la seconda tappa del Giro

Questa tappa del Giro è visibile in diretta e in chiaro sui canali Rai e in streaming su Raiplay, oltre che su Eurosport. Per sapere esattamente l’orario della trasmissione consulta la Guida Tv di Virgilio Sport.