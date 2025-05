Schwazer torna a gareggiare a 40 anni, farà una 10 km in Veneto: la scelta a sorpresa e l’impegno nel calcio

Il marciatore azzurro, che si era ufficialmente ritirato, ha deciso did tornare di nuovo a gareggiare in una competizione regionale: domani alle 10.30 sarà in corsa a San Biagio di Callata

Alex Schwazer allontana il ritiro ancora per un po’. A dire il vero il marciatore azzurro hai già dato l’addio al mondo dell’atletica e alla marcia circa un anno fa, ma la passione per lo sport sembra non averlo abbandonato e ha deciso di mettersi ancora una volta alla prova a 40 anni.

La gara a San Biagio

C’è grande curiosità per vedere all’opera l’ultima gara di Alex Schwazer. Circa un anno fa il marciatore aveva deciso di dare il suo addio alle competizioni in una gara che rappresentava allo stesso tempo il suo ritorno e il suo addio. L’occasione era una corsa di 20 km organizzata ad Arco, in Trentino, ma in quella circostanza le cose non andarono bene per l’azzurra. La condizione fisica non era quella ideale e a causa di alcuni problemi non fu in condizione di portare a termine la sua corsa.

E forse quel tarlo gli è rimasto al punto da spingerlo a decidere di tornare nuovamente in corsa e domani alle 10.30 si cimenterà in una 10 km in programma a San Biagio di Callalta, valide per la fase regionale dei campionati assoluti di società che disputerà per l’Atletica San Biagio con cui è tesserato.

La scelta a sorpresa

Quella di Schwazer è una scelta che sorprende. Dopo la sua gara ad Arco, la carriera di atleta sembrava essere stata messa definitivamente da parte e invece la passione per lo sport e magari anche la rabbia per una porzione di carriera che gli è stata rubata hanno giocato un ruolo decisivo. Il marciatore ha subito la prima squalifica per doping dopo essere risultato positivo pochi giorni prima della sua partecipazione a Londra. Dopo essersi dichiarato colpevole scontò 3 anni e 9 mesi, poi il ritorno agli allenamenti e una seconda positività al testosterone che ha sempre negato e che gli è costata una squalifica di 8 anni. Nonostante una battaglia lunghissima e il caso molto traballante della Wada non è mai riuscito a fare accogliere le sue richieste.

L’impegno nel calcio

Dopo aver smesso la carriera di atleta, Alex Schwazer ha deciso di mettere a disposizione la sua esperienza di altri atleti. E nel corso degli ultimi mesi si è avvicinato moltissimo al mondo del calcio tenendo anche una lezione alla Figc nell’ambito dei corsi per direttore sportivo e per allenatore Uefa A, nel quale ha portato la sua testimonianza di vita oltre che quella da sportivo. E proprio da Coverciano potrebbe cominciare la sua seconda carriera nel mondo dello sport e forse proprio nel calcio: quella da preparatore atletico.