Giro d'Italia, a Ganna la Crono finale! Egan Bernal vince il Giro

La 104ima edizione del Giro d’Italia si conclude, con l’arrivo sotto la Madonnina di Milano, con una 30 Km di crono che viene letteralmente dominata da Filippo Ganna. Va ad una velocità doppia degli altri Ganna, poi si ferma per una foratura, è costretto a cambiare bici e riparte. 33’48’‘ è un tempo spaziale per tutto quello che è successo e Ganna trova la sua 5a vittoria consecutiva in una crono del Giro (record assoluto).

Per quanto riguarda il Podio della generale del Giro, a meno di gravissimi incidenti tutto era davvero già deciso fin dall’inizio: Bernal Maglia Rosa e 1° in classifica, aveva un vantaggio di 1,59 su Damiano Caruso (2° in generale, grandissime tre settimane per lui), e ben 3,23” su Yates, arrivato 3° nella generale. Anche per le maglie le cose erano già decise prima del via della tappa: Peter Sagan (maglia ciclamino) e Geoffrey Bouchard (maglia azzurra) erano già sicuri del possesso della maglia.

Dunque, per chi non era interessato o non aveva possibilità di vincere la tappa, questa è stata una bellissima passerella, tra applausi e cori, per coronare unan 3 settimane durissima ed emozionante.

La corsa:

Nella prima parte di corsa è Maximilian Walscheid a fare il tempo di riferimento con un 34’21”, con il tedesco che va meglio di Bodnar e Brändle. Quando scende in pista il Campione del Mondo di specialità Filippo Ganna, però, va come il vento. Nel finale della crono un problema imprevisto fa temere il peggio: foratura alla ruota posteriore, e dunque Ganna è costretto a fermarsi, cambiare la bici e ripartire. Il cuore batte all’impazzata, la tensione, lo sconforto incredibili, ma Ganna si mantiene lucido e va come meglio può per realizzare il miglior tempo. Il 33’48” è comunque spaziale visto quel problema nel finale, con il corridore della Ineos Grenadiers che non verrà battuto né da Affini (+13”) né da Tratnik (+42”).

La mina vagante vera è Cavagna, ma neanche lui supera il tempo dell’italiano. La voglia di battere il campione del mondo è alta, forse troppa. Alla penultima curva arriva troppo veloce e va dritto, andando a sbattere contro le transenne. Arriverà 2° a 12” di ritardo.

Clamoroso poi quello che succede a Sobrero: il corridore dell’Astana all’ultima curva viene bloccato dall’ammiraglia della Groupama-FDJ. Lui la prende a pugni per passare e giunge al traguardo con un ritardo di 14”.

Partono i migliori 10 della classifica generale ma, come detto, non ci sarà lotta per il podio. Infatti, Bernal, Caruso e Yates sono abbastanza sicuri delle loro posizioni.

Vlasov resta al 4° posto ai piedi del podio. Caruso fa una crono migliore di Bernal, ma il Giro è del colombiano della Ineos che vince il suo secondo Grande Giro in carriera dopo il Tour 2019.

Le prime 20 posizioni della classifica generale del Giro d’Italia 2021:

1 BERNAL Egan INEOS Grenadiers 850 86:17:28

2 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 680 1:29

3 YATES Simon Team BikeExchange 575 4:15

4 VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 460 6:40

5 MARTÍNEZ Daniel Felipe INEOS Grenadiers 380 7:24

6 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 320 ,,

7 BARDET Romain Team DSM 260 8:05

8 CARTHY Hugh EF Education – Nippo 220 8:56

9 FOSS Tobias Team Jumbo-Visma 180 11:44

10 MARTIN Dan Israel Start-Up Nation 140 18:35

11 BENNETT George Team Jumbo-Visma 120 25:35

12 BOUWMAN Koen Team Jumbo-Visma 100 30:56

13 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 84 37:58

14 VALTER Attila Groupama – FDJ 68 45:30

15 FORMOLO Davide UAE-Team Emirates 60 47:21

16 FORTUNATO Lorenzo EOLO-Kometa 56 47:31

17 ULISSI Diego UAE-Team Emirates 52 56:32

18 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 48 1:03:59

19 IZAGIRRE Gorka Astana – Premier Tech 44 1:04:12

20 VERVAEKE Louis Alpecin-Fenix 40 1:05:19

I primi 10 della classifica dell’ultima tappa del Giro d’Italia 2021:

Filippo Ganna 33’48”

Remi Cavagna +12″

Edoardo Affini +13″

Matteo Sobrero +14″

Joao Almeida +27″

Maximilian Walscheid +33″

Alberto Bettiol +34″

Jan Tratnik +42″

Gianni Moscon +44″

Iljo Keisse +47″

OMNISPORT | 30-05-2021 17:20