Giro d'Italia, la classifica generale dopo la quindicesima tappa

Il Giro d'Italia 2019 completa la seconda settimana con una classifica sempre più incerta. A Como Primoz Roglic è infatti incappato in una giornata no della quale hanno subito approfittato la maglia rosa Richard Carapaz per aumentare il vantaggio e Vincenzo Nibali per accorciare sul secondo posto. Da martedì in poi potrà quindi succedere di tutto con le ultime salite e la crono conclusiva di Verona.

1 ECU CARAPAZ Richard MOVISTAR TEAM 64h 24’ 00” 0’ 00”

2 SLO ROGLIC Primoz TEAM JUMBO – VISMA 64h 24’ 47” 0’ 47”

3 ITA NIBALI Vincenzo BAHRAIN – MERIDA 64h 25’ 47” 01’ 47”

4 POL MAJKA Rafal BORA – HANSGROHE 64h 26’ 35” 02’ 35”

5 ESP LANDA MEANA Mikel MOVISTAR TEAM 64h 27’ 15” 03’ 15”

6 NED MOLLEMA Bauke TREK – SEGAFREDO 64h 27’ 38” 03’ 38”

7 SLO POLANC Jan UAE TEAM EMIRATES 64h 28’ 12” 04’ 12”

8 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 64h 29’ 24” 05’ 24”

9 RUS SIVAKOV Pavel TEAM INEOS 64h 29’ 48” 05’ 48”

10 COL LOPEZ Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 64h 29’ 55” 05’ 55”

11 RUS ZAKARIN Ilnur TEAM KATUSHA ALPECIN 64h 30’ 57” 06’ 57”

12 ITA FORMOLO Davide BORA – HANSGROHE 64h 32’ 46” 08’ 46”

13 FRA MADOUAS Valentin GROUPAMA – FDJ 64h 38’ 27” 14’ 27”

14 GBR CARTHY Hugh John EF EDUCATION FIRST 64h 38’ 38” 14’ 38”

15 USA DOMBROWSKI Joseph Lloyd EF EDUCATION FIRST 64h 38’ 52” 14’ 52”

16 ESP NIEVE ITURRALDE Mikel MITCHELTON – SCOTT 64h 47’ 28” 23’ 28”

17 ESP DE LA PARTE Victor CCC TEAM 64h 47’ 52” 23’ 52”

18 FRA VUILLERMOZ Alexis AG2R LA MONDIALE 64h 48’ 04” 24’ 04”

19 ITA CONTI Valerio UAE TEAM EMIRATES 64h 49’ 15” 25’ 15”

20 ITA CICCONE Giulio TREK – SEGAFREDO 64h 49’ 37” 25’ 37”

SPORTAL.IT | 26-05-2019 18:01