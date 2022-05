Giro d’Italia, Landa confida nelle montagne per puntare alla rosa

23-05-2022 16:48

Nonostante un sabato un po’ problematico, Mikel Landa è ancora in piena corsa per la vittoria finale al Giro d’Italia, un traguardo questo che il basco, passati praticamente indenni i primi quindici di corsa, proverà a centrare nell’ultima decisiva settimana.

“Sinora è andato tutto bene. Sono ancora in lotta per la vittoria e posso continuare ad inseguire il mio sogno di vincere la Corsa Rosa. Il mio obiettivo è dare tutto, giocarmi la corsa per cercare di salire sul podio, nella posizione più alta possibile. Personalmente mi sento molto bene e ho recuperato bene ogni giorno, quindi la forma è buona. Siamo in lotta per la Maglia Rosa e tutto sta andando come previsto. Punto al massimo possibile. Ovviamente cercheremo di vincere, poi con il passare dei giorni vedremo cosa verrà fuori”.

La fiducia con cui Landa approccerà l’ultima settimana deriva anche dal fatto che il corridore spagnolo della Bahrain-Victorious troverà sulla strada parecchio terreno favorevole alle sue qualità.

“Ora arrivano tappe con molte salite, tanta altura e che si seguono. Per me sono tappe più adatte di quanto successo finora. Personalmente, mi sento bene e so che il meglio del percorso sta arrivando. Sabato non è andata benissimo, ma era una giornata con un percorso non ideale per me. Le tappe che arrivano ora sono invece più adatte alle mie caratteristiche”.

La durezza delle prossime frazioni potrebbe dunque far la differenza ed eliminare dalla contesa per la maglia rosa un pretendente in qualsiasi momento.

“Potremmo avere un giorno un corridore che va meglio, per poi magari andare in difficoltà il giorno dopo. Questa settimana quasi ogni giorno potrebbe essere decisivo. Sinora sapevamo che era difficile fare grandi differenze e il nostro obiettivo era superare queste settimane cercando di perdere il meno possibile. Ora invece i distacchi possono farsi più importanti” ha affermato Landa.