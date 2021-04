Giro d’Italia, Pinot getta la spugna: "Non sono nelle condizioni di poter brillare"

La notizia era nell’aria e stamane, dopo un giorno di attente riflessioni in casa Groupama-FDJ, è arrivata: Thibaut Pinot non parteciperà al Giro d’Italia 2021.

Vittima di persistenti e fastidiosi problemi alla schiena, il vincitore del Lombardia 2018 ha provato negli ultimi giorni ha provato a testarsi al Tour of the Alps ma il responso è stato inequivocabile. Affllito dal suo malessere fisico, Pinot non ha brillato eccezion fatta per la fuga dell’ultima frazione dove, comunque, a un certo punto è stato costretto ad alzare bandiera bianca: troppo poco per uno che si sarebbe dovuto presentare al via da Torino tra due settimane come uno dei principali accreditati per la maglia rosa finale.

“Non sono nelle condizioni di poter brillare al Giro. Soffrirei e senza nemmeno poter essere d’aiuto alla squadra” ha quindi ammesso Pinot nel comunicato stampa della squadra che ne ha annunciato la rinuncia.

“Il dolore alla schiena mi impedisce di rendere al meglio. Ogni giorno al Tour of the Alps ho dato tutto ma più passavano i chilometri, più aumentava il dolore”.

“Non correre al Giro d’Italia è straziante, abbiamo fatto di tutto per esserci. Sono deluso ma già focalizzato sui prossimi passi da fare. Ora voglio solo guarire, lasciarmi alle spalle questi problemi e tornare a competere ai miei livelli abituali lottando con i migliori” ha affermato risoluto il trentenne di Lure.

OMNISPORT | 24-04-2021 10:54