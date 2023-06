Giro Next Gen 2023: prima rosa a Segaert

Il campione europeo a cronometro ha un vantaggio di 11” su Van Belle. Domani tappa in linea

12-06-2023 00:01

La prima maglia rosa del Giro Next Gen 2023, la corsa rosa per U23 da questa edizione organizzata da RCS, è Alec Segaert. Il belga della Lotto Dstny Devo, campione europeo e vicecampione del mondo della specialità, ha percorso i 9,4 km ad Agliè in 10’45”. Alle sue spalle il neerlandese Loe van Belle (Jumbo Visma Development Team) con un distacco di 11”. Terzo posto per il lituano Aivaras Mikutis (Tudor U23) a 13”. Domani la seconda tappa da San Francesco al Campo a Cherasco per una lunghezza di 150 km.