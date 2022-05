Giroud: “Scudetto? Il Milan l’aspettava da 11 anni. Sheva mi ha fatto i complimenti”

28-05-2022 22:01

L’attaccante francese del Milan, Olivier Giroud, ha rilasciato un’intervista a Europe1 Sport dopo la vittoria dello scudetto:

“Il Milan l’aspettava da undici anni – spiega -, la parata in bus in giro per la città con il bus scoperto ha fatto capire il clima che si respirava: centinaia di migliaia di tifosi milanesi che lo aspettavano da un po’. Siamo tutti molto orgogliosi di aver fatto tornare il Milan al vertice. È stato ancora più bello perché è stata una lotta dura fino alla fine. Ho anche avuto i complimenti di Shevchenko, sono cose che scaldano il cuore”.