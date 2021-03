Giulio Ciccone avanti con la Trek-Segafredo: "Orgoglioso"

Giulio Ciccone ha rinnovato fino al 2024 con il Team Trek-Segafredo: il 26enne di Chieti ha firmato fino al 2024. “Sono orgoglioso di avere la possibilità di continuare a indossare la maglia Trek-Segafredo per molto tempo. Questo nuovo accordo è una dimostrazione molto importante di fiducia da parte della squadra”, le parole di Ciccone.

“Mi dà molta responsabilità ma, soprattutto, aumenta la mia motivazione. Penso di essere in un momento cruciale della mia carriera. Nella mia testa c’era la voglia di investire tutte le mie energie in un progetto a lungo termine. Per fare il salto di qualità definitivo bisogna mettere insieme diverse componenti. Da questo punto di vista, continuare con questo team è l’opzione migliore per il mio futuro. Quindi, grazie ancora alla Trek, a tutti gli sponsor e a Luca Guercilena per la fiducia. Non vedo l’ora di ripagarlo presto nei fatti”.

Soddisfatto anche il direttore generale Luca Guercilena: “Ciccone ha il potenziale per diventare un ciclista di punta del circuito WorldTour. Volevamo un accordo triennale perché crediamo abbia ancora dei margini di miglioramento. Affidarsi a un giovane corridore è sempre un investimento con poche certezze, ma nel caso in questione sappiamo di avere tra le mani un ciclista top”.

OMNISPORT | 09-03-2021 12:08