Gli americani si prendono il Milan: conto alla rovescia per Li

Situazione sempre più calda in casa Milan, a due settimane dalla sentenza della Uefa sulla violazione del Fair Play finanziario, prevista per il 15 giugno.

Secondo il Corriere della Sera, il verdetto sul futuro societario del club rossonero potrebbe arrivare tra pochissimi giorni, per la precisione lunedì. I consiglieri del Milan, responsabili verso la società, hanno spedito all’azionista una lettera in cui invitano Yonghong Li a versare entro il 4 giugno i 10 milioni di euro di aumento di capitale. Se il bonifico non arriverà entro lunedì, se ne farà carico il fondo Usa e a quel punto scatteranno i termini finali (dovrebbero essere 15 giorni) concessi al cinese per rimborsare Elliott.

Se anche questa ulteriore scadenza non verrà rispettata, gli americani, in largo anticipo sul 15 ottobre (l'effettiva data di scadenza del prestito da 300 milioni del fondo Elliott), possono esercitare tutte le garanzie e prendersi il Milan a 350-360 milioni. Secondo il quotidiano meneghino verrebbe infatti applicata la clausola approvata dall’assemblea degli obbligazionisti il 2 maggio, "New event of default".

Secondo Il Sole 24 Ore, rimane per ora sullo sfondo l'imprenditore statunitense Stephen Ross, che, con l'intermediazione di Goldman Sachs, sarebbe disposto a pagare 450 milioni per il pacchetto di maggioranza più una buonuscita per Li.

Intanto l'Uefa continua ad esaminare la situazione del club: "Sotto osservazione c’è il passato, il presente e il futuro. Già adesso la Uefa valuta attentamente la sostenibilità finanziaria dei soci di riferimento. Soprattutto per le società che richiedono ricapitalizzazioni continue, l’apporto dei soci diventa fondamentale", sono le parole di Andrea Traverso, direttore sostenibilità finanziaria e ricerca dell'Uefa. I prossimi frenetici giorni diranno di più sul futuro del club rossonero.

SPORTAL.IT | 01-06-2018 08:15