Gli atleti russi e bielorussi saranno a Parigi? La posizione di Malagò

"La Carta Olimpica esige il coinvolgimento di ogni atleta, ma la realtà della guerra è sotto gli occhi e le qualificazioni stanno incominciando".

21-02-2023 19:26

Ci si avvicina a grandi passi ai Giochi Olimpici e la situazione internazionale non si schiarisce, perciò è in alto mare la presenza degli atleti bielorussi e russi alle competizioni internazionali: una trentina di Paesi, Italia inclusa, si sono espresse contro il ritorno degli atleti bielorussi e russi alle competizioni internazionali fino al cessate il fuoco in Ucraina.

Se il CIO pare intenzionato a permettere loro sdi essere presenti in una modalità ‘neutra’, quindi non sotto la loro ‘bandiera’, a Parigi, questa è la presa di posizione targata Giovanni Malagò: “Bisogna trovare una soluzione nell’ambito di una forma di neutralità che trovi il punto di incontro tra due contesti, lavoreremo per farlo. Il CIO deve coinvolgere tutti gli atleti, è un principio chiaro nella Carta Olimpica, ma la realtà che è sotto gli occhi di tutti è un’altra; il nodo da sciogliere sono le qualificazioni che ti portano alla rasegna olimpica, queste sono in corso d’opera”.