Gli Europei di Basket perdono altre due stelle

05-08-2022 11:37

Moustapha Fall dell’Olympiacos e Omer Yurtseven dei Miami Heat non prenderanno parte agli Europei di basket in programma dall’1 al 18 settembre fra Germania, Repubblica Ceca, Georgia e Italia.

Il francese Fall è finito ko per un infortunio alla coscia patito al raduno. I Blues, nei giorni scorsi, avevano già visto alzare bandiera bianca Victor Wembanyama, il talento nel mirino di mezza NBA. Yurtseven non farà parte della spedizione della Turchia per protesta: ha infatti lanciato un pesante atto d’accusa contro un sistema che, secondo lui, lo avrebbe fatto passare per traditore quando aveva dichiarato già da molto tempo la propria assenza.

L’Italia giocherà tutte le partite alle ore 21: l’esordio avverà il 2 settembre con l’Estonia, poi il 3 la Grecia, il 5 l’Ucraina, il 6 la Croazia e l’8 la Gran Bretagna.