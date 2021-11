Gol in trasferta, la Conmebol s'adegua all'Uefa

25-11-2021 19:20

La regola del valore doppio dei gol in trasferta nelle sfide con andata e ritorno, in caso di parità complessiva di reti realizzate, sparisce definitivamente dalla mappa calcistica internazionale.

Dopo la storica decisione dell’Uefa di cancellare, a partire dalla stagione in corso, la norma che era in vigore dal, sulla stessa linea si è collocata la confederazione sudamericana (Conmebol).

Dalla prossima edizione, quindi, anche le competizioni per club del continente sudamericano, Copa Libertadores, Copa Sudamericana e Recopa, i gol segnati fuori casa avranno lo stesso valore di quelli realizzati in casa e in caso di parità tra andata e ritorno si disputeranno i tempi supplementari.

Questo il comunicato ufficiale della Conmebol, diffuso attraverso Twitter: “D’ora in poi tutti i gol dei tornei CONMEBOL avranno lo stesso valore, e i gol segnati in trasferta non saranno più considerati come fattore decisivo. Con questo si punta a una maggiore giustizia sportiva”.

