Goleada Juve con Ronaldo scatenato. Ibrahimovic e Milan a secco

La Juventus travolge per 4-0 il Cagliari all’Allianz Stadium in una partita valida per la diciottesima giornata di campionato. I bianconeri volano grazie alla tripletta di Ronaldo e mettono pressione all’Inter, in campo in serata a Napoli. Ibrahimovic esordisce a San Siro ma il Milan non supera il muro della Samp (0-0), mentre l’Atalanta umilia il Parma per 5-0.

Sarri comincia con Ramsey dietro alle punte Dybala e Ronaldo, e di nuovo Demiral titolare al posto di De Ligt. I campioni d’Italia dominano nel possesso palla ma non riescono a concretizzare: tante le occasioni da gol dei bianconeri, la più chiara è la traversa di Demiral al 35′, Ronaldo e Dybala imprecisi. Ad inizio ripresa dentro Higuain, la Juve passa subito grazie a un errore della difesa sarda: Klavan e Walukiewicz pasticciano, Ronaldo soffia il pallone e salta Olsen per l’1-0 della Vecchia Signora al 49′.

Il Cagliari non è domato e crea una grande chance con Simeone, decisivo Szczesny a salvare il risultato. Poi Ronaldo al 67′ chiude il match su rigore, assegnato per fallo di Rog su Dybala. Quindi i padroni di casa dilagano: Higuain all’81’ fa tris di destro, ancora CR7 un minuto dopo firma la sua tripletta su assist di Douglas Costa.

Ranieri blocca il Milan sullo 0-0 a San Siro. Primo tempo con poche emozioni, i rossoneri conducono il gioco ma le loro azioni offensive sono prevedibili, il più pericoloso è Suso mentre Piatek proprio non gira. Nella ripresa al 55′ fa il suo secondo esordio con la maglia del Diavolo Zlatan Ibrahimovic, fuori Piatek. Dentro anche Leao per Bonaventura. E’ la Samp a creare due occasioni enormi con Gabbiadini, Donnarumma evita il peggio. Al 64′ Ibra sale in cattedra e serve un ottimo assist per Krunic, che spreca malamente davanti ad Audero. Al 71′ Leao sciupa un’altra occasione d’oro, spedendo alto a pochi passi dalla porta doriana.

Nuova prestazione devastante dell’Atalanta: la squadra di Gasperini, che aveva chiuso l’anno umiliando il Milan, rifila altre cinque reti al Parma, mai in partita e sovrastato dal gioco e dalla forza fisica degli avversari.

I risultati delle partite del pomeriggio

Atalanta-Parma 5-0

11′ Gomez (A), 34′ Freuler (A), 44′ Gosens (A), 60′ Ilicic (A), 71′ Ilicic (A)

Juventus-Cagliari 4-0

49′ Cristiano Ronaldo (J), 67′ Ronaldo (J), 81′ Higuain (J), 82′ Ronaldo (J)

Milan-Sampdoria 0-0

SPORTAL.IT | 06-01-2020 17:11