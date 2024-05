Golf: Murray si è suicidato, il campione depresso aveva guadagnato 2,5 milioni nel 2024. Il messaggio dei genitori

Le parole dei genitori del campione americano, Eric e Terry, diffuse tramite la PGA Tour: "Grayson era amato, rispettate la nostra privacy"

Il mondo del golf è ancora sotto schock per la scomparsa di Murray. Il trentenne campione americano è stato trovato senza vita dopo essersi ritirato dal Charles Schwab Challange, il più antico torneo regolare del calendario del PGA Tour, dove aveva raggiunto il terzo turno. La famiglia ha confermato che si è trattato di suicidio, evidenziando i problemi di alcolismo e depressione con cui lottava Murray. I genitori del campione, Eric e Terry, hanno rilasciato alcune dichiarazioni tramite l’account social del PGA TOUR, chiedendo ai numerosi fan di “rispettare la privacy in questo terribile momento”.

Murray, il messaggio dei genitori Eric e Terry

“Abbiamo trascorso le ultime 24 ore cercando di accettare il fatto che nostro figlio non c’è più. È surreale che non solo dobbiamo ammetterlo a noi stessi, ma anche al mondo”, inizia così il breve messaggio che i genitori di Murray hanno diffuso attraverso il PGA Tour. “Abbiamo così tante domande senza risposta. Tranne una: Grayson era amato? La risposta è si. Da noi, da suo fratello Cameron, da sua sorella Erica, da tutta la sua amiglia, dagli amici, i compagni di gioco e, a quanto pare, da molti di voi che leggete queste righe. Era amato e ci mancherà”, hanno continuato. “La vita non è sempre stata facile per Grayson e, sebbene si sia tolto la vita, sappiamo che ora riposa in pace”. Dopo aver ringraziato il PGA Tour e l’intero mondo del golf per il sostegno ricevuto, Eric e Terry hanno concluso: “Vi preghiamo di rispettare la nostra privacy mentre attraversiamo questa incredibile tragedia e di onorare Grayson essendo gentili gli uni con gli altri. Se questa diventerà la sua eredità, non potremmo chiedere nulla di più”.

Jay Monahan: “Sono senza parole”

Grayson Murray si era ritirato venerdì dal Charles Schwab Challange di Fort Worth, in Texas, a causa di una malattia non specificata. La mattina del giorno seguente, la PGA ha annunciato il suo decesso, senza specificarne la causa. “Il giocatore della PGA Grayson Murray è scomparso questa mattina. Sono senza parole”, aveva dichiarato Jay Monahan, commissario del tour statunitense, tramite un comunicato.

“Il PGA Tour è una famiglia e quando si perde un membro non si è più gli stessi. Piangiamo Grayson e preghiamo per il conforto dei suoi cari”. I genitori di Murray, inoltre, hanno chiesto che il torneo continuasse: “Hanno insisito, dicendo che Grayson avrebbe voluto così. Per quanto sia difficile, vogliamo rispettare la loro volontà”, ha detto Monahan. Proprio su richiesta della famiglia, domenica, i giocatori presenti sul campo, hanno indossato sui loro cappellini dei nastri rossi e neri, i colori dei Carolina Hurricanes, che Grayson portava sempre con sé durante le fasi finali del torneo.

I problemi con l’alcol e la depressione

I problemi di alcolismo di Grayson Murray erano ormai noti. “Perché ero ubriaco? Perché sono un fottuto alcolizzato che odia tutto della vita nel PGA Tour e questa è la mia via di fuga. In cinque anni non ho ricevuto da loro un solo aiuto”, disse nel 2021, quando il PGA Tour lo aveva sospeso per condotta indecorosa a seguito di un alterco da ubriaco in un bar delle Hawaii.

Ma non era il primo episodio. Infatti, nel 2017 il campione americano era stato multato per aver criticato Bryson DeChambeau e altri commenti fuori luogo. Il torneo lo aveva riammesso solo nel 2024, quando sembrava essersi lasciato alle spalle il suo passato burrascoso. Tuttavia, alla fine del 2022, durante il Bermuda Championship, era stato coinvolto in un incidente stradale mentre guidava ubriaco, da cui era miracolosamente sopravvissuto con 50 punti di sutura, molti dei quali sul viso.

La sua dipendenza dall’alcol era legata a problemi di depressione e ansia. “C’erano giorni in cui non volevo alzarmi dal letto. Pensavo di avere talento, ma che ero un fallito”, raccontò Murray. Dopo aver vinto il trofeo delle Hawaii, confessò che aveva ricominciato a bere: “Sono tornato a casa e ho avuto un attacco d’ansia che è durato quattro giorni. È stata la sensazione più brutta che io abbia mai provato ed è stata l’ultima volta che ho bevuto”. All’epoca, Grayson dichiarò di essere sobrio da otto mesi e di avere importanti progetti per il futuro: “Non penso solo al golf, ma anche alla mia fidanzata. La prospettiva che ho non riesco a esprimerla a parole”, disse in un discorso pieno di speranza.

Il campione originario del North Carolina nell’ultimo anno aveva guadagnato 2,5 milioni di dollari. A gennaio aveva vinto il Sony Open alle Hawaii, il secondo torneo dell’anno. La settimana scorsa era arrivato decimo al Wells Fargo. Era 58esimo al mondo e, per la prima volta nella sua carriera, avrebbe dovuto giocare tre major di fila con la partecipazione all’Us Open tra due settimane.