Golf, la leggenda Gary Player accusa il figlio di aver messo all'asta i suoi trofei

08-08-2022 23:42

Gary Player ha accusato il figlio ed ex manager Marc Player di aver messo all’asta “diversi” trofei e preziosi cimeli del campione di golf senza il suo permesso. Player è stato vincitore di nove Majors e uno dei soli cinque a realizzare il Grande Slam in carriera.

In un post pubblicato sui social, Player ha avvisato il pubblico del fatto che non ha autorizzato alcuna vendita dei suoi beni e ha intrapreso azioni per recuperarli.

“Vorrei attirare l’attenzione del pubblico sul fatto che diversi trofei e altri cimeli che fanno parte della mia eredità sono stati messi in vendita da mio figlio ed ex manager, Marc”, ha scritto. “Questi oggetti mi appartengono e ho preso provvedimenti per recuperarli. Non ho messo in vendita alcun oggetto, né all’asta né in altro modo”.

Tra il 1959 e il 1978, Player ha vinto tre volte il Masters, tre volte l’Open, due volte il PGA Championship e una volta l‘U.S. Open.