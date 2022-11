Golf, LIV Golf League: prende forma il calendario 2023

30-11-2022 21:47

Il calendario del 2023 della LIV Golf League sta per diventare realtà e alcuni dei tornei già annunciati si disputeranno su percorsi che, fino al 2022, hanno ospitato tappe del PGA Tour e del DP World Tour.

Lo scontro tra la Superlega araba e i circuiti tradizionali si allarga ora anche a Golf Club dalla grande tradizione. Dal 30 giugno a 2 luglio 2023, sarà infatti il Real Club Valderrama, teatro della Ryder Cup del 1997, ad ospitare il LIV Golf Valderrama.

Dal 24 al 26 febbraio, invece, si disputerà in Messico il LIV Golf Mayakoba sul percorso del El Camaleon di Mayakoba. Altre tappe si svolgeranno a Singapore e in Australia, per un tour, quello separatista del green, che punta sempre più in alto.