Golf, Molinari guarda alla Ryder Cup: "Sogno di giocarla in Italia"

15-01-2023 17:46

Francesco Molinari vorrebbe avere l’opportunità “assolutamente incredibile” di giocare per l’Europa nella Ryder Cup in patria dopo essere stato protagonista dell’edizione inaugurale della Hero Cup.

Molinari ritiene che il golf europeo sia in buona forma a poco più di otto mesi dall’inizio della Ryder Cup al Marco Simone Golf and Country Club di Guidonia Montecelio, vicino a Roma.

Il campione dell’Open 2018 è diventato il primo europeo a conquistare cinque punti in altrettante partite della Ryder Cup 2018 e gli piacerebbe avere la possibilità di affrontare gli Stati Uniti in Italia:

Molinari ha dichiarato: “È una grande motivazione per me. Devo stare attento; la strada è lunga e c’è molto golf da giocare in mezzo e molti obiettivi, intermedi, da raggiungere. Devo quindi concentrarmi sul mio gioco, che è decisamente migliorato rispetto al passato. Spero di poter giocare un buon golf e di essere a Roma. Essere a Roma sarebbe assolutamente incredibile”.