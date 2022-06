Golf, Woods non ci sarà allo U.S. Open: si prepara per luglio

07-06-2022 18:48

Tiger Woods non parteciperà allo U.S. Open di questo mese, ma intende essere presente a St Andrews per l’Open di luglio.

Il 15 volte campione di major si è ritirato dall’US PGA Championship il mese scorso, e stava giocando solo il suo secondo torneo dopo aver subito gravi lesioni alla gamba in un incidente stradale nel febbraio 2021.

Il quarantaseienne era tornato in modo sensazionale al Masters di aprile, sfidando i pronostici e riuscendo a superare il taglio ad Augusta prima di piazzarsi al 47° posto.

Prima dell’US PGA Championship a Southern Hills, Woods ha dichiarato di sentirsi “molto più forte” di quanto non si sentisse dopo l’improbabile ritorno al Masters, ma ha faticato nella giornata mobile del secondo major dell’anno.

Martedì il leggendario americano ha confermato che non parteciperà all‘U.S. Open, che inizierà al Country Club di Brookline, Massachusetts, il 16 giugno.

Tuttavia, punta a partecipare alla JP McManus Pro-Am ad Adare Manor, nella contea di Limerick, il 4 e 5 luglio, e a disputare l’ultimo major dell’anno in Scozia, che prenderà il via il 14 luglio.

Ha twittato: “Ho già informato l’USGA che non parteciperò all’@usopengolf perché il mio corpo ha bisogno di più tempo per rafforzarsi in vista del campionato di golf. Spero e prevedo di essere pronto per giocare in Irlanda alla @JPProAm e al @TheOpen il mese prossimo. Sono entusiasta di tornare presto in campo!”.

Woods ha illustrato i suoi piani in mezzo a una tempesta nel mondo del golf, con i suoi connazionali Dustin Johnson e Phil Mickelson che hanno lasciato il PGA Tour per giocare nel LIV Golf Invitational Series, sostenuto dai sauditi.

Greg Norman, amministratore delegato di LIV Golf, ha dichiarato questa settimana al Washington Post che Woods ha rifiutato un’offerta “incredibilmente enorme” per partecipare alla controversa serie.