Gonzalo Higuain piange sua madre Nancy: il dolore più grande

Quando le sue scelte furono esplicitate e venne compresa l’entità e la gravità del percorso di cura di Nancy, sua madre, Gonzalo Higuain si allontanò da ogni stereotipo legato all’ambiente calcistico. E nonostante ciò, gli furono comunque riservate alcune fastidiose critiche. Oggi la sua famiglia è stata segnalata dal lutto, perché la mamma, coraggiosa e intraprendente donna ricca di emozioni e dotata di grande talento artistico, si è spenta a soli 64 anni a causa di un cancro.

Il rientro in Argentina durante il lockdown di Higuain

Nel 2016 le era stato diagnosticata la malattia e da allora aveva intrapreso un percorso lungo, fatto di sofferenza, cicli di chemioterapia e cure speciali. Come ricordato, durante il primo lockdown Higuain era volato in Argentina per accorrere al capezzale della madre quando era ancora un giocatore della Juventus.

La dedica degli Higuain a mamma Nancy

E così le sue scelte, da quel gesto, sono state dettate dalle priorità umane, familiari. Solo pochi giorni prima di questa tragica notizia, con suo fratello Federico aveva celebrato i gol segnati insieme e lanciato un messaggio di speranza. Un auspicio svanito, purtroppo.

Nancy, la mamma coraggio di Gonzalo Higuain

Nancy Zacarias era figlia del maestro di boxe Santos Zacarías e sorella di Claudio, ex giocatore del San Lorenzo: il calcio era entrato così nella sua vita, accompagnandola sempre.

Seguiva Gonzalo e Federico quando le era possibile al fianco del marito e dell’altro figlio Lautaro, procuratore del Pipita. In Italia, negli anni migliori di Higuain tra Napoli e Juventus, aveva mostrato gioia e grande orgoglio per quanto raggiunto dal suo figlio più celebre. Sempre al suo fianco, sempre insieme. Una madre che, come detto da Higuain solo pochi giorni prima della sua scomparsa, era di più: una guerriera.

