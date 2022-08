Goran Dragic approda a Chicago

02-08-2022 23:23

Infinito Goran Dragic. A 36 anni il play sloveno è infatti pronto per una nuova avventura in NBA, con la canotta dei Chicago Bulls.

Dopo una stagione più che deludente, vissuta a metà tra Toronto Raptors e Brooklyn Nets, e finita con scontri verbali più o meno espliciti con le stelle del roster di Steve Nash, il campione europeo 2017, nonché All Star nel 2018, scommette quindi sulle possibilità dei Bulls di vivere un’annata da protagonisti come non è accaduto nella scorsa stagione dopo un ottimo avvio.

Per Dragic quella di coach Donovan sarà la sesta franchigia diversa di una carriera NBA che lo ha visto giocare fin qui 888 partite tra Phoenix Suns, dove ha giocato in due riprese, Houston Rockets, Miami Heat e appunto Raptors e Nets.