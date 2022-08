GP Austria, FP2: Zarco il più veloce

19-08-2022 15:20

Dopo una mattinata di prove disputate prima con gomme rain a causa della pioggi caduta abbondante sul Red Bull Ring, il pomeriggio ha visto i piloti scendere in pista con gomme più morbide.

Tre Ducati davanti a tutti nelle prove libere del venerdì: il best crono appartiene a Zarco che con 1:29.837 risulta essere il più veloce, seguito da Miller e Martin. La top five viene chiusa dal campione del mondo in carica che migliora di una posizione il risultato di stamane, chiudendo quarto e precedendo Pecco Bagnaia in quinta posizione. Netto miglioramento del rider piemontese, questa mattina in pista con il freno a amno tirato e solo sedicesimo.

Tris di italiani dalla sesta all’ottava posizione: Luca Marini sesto, Marco Bezzecchi settimo ed Enea Bastianini ottavo. Chiudono la top ten Vinales e Binder.

I risultati delle Libere 2 top ten

1 J. ZARCO 1:29.837

2 J. MILLER +0.024

3 J. MARTIN +0.029

4 F. QUARTARARO +0.040

5 F. BAGNAIA +0.160

6 L. MARINI +0.193

7 M. BEZZECCHI +0.229

8 E. BASTIANINI +0.229

9 M. VIÑALES +0.276

10 B. BINDER +0.291