GP congiunto di F1 e MotoGP: l'idea di Ezpeleta e Domenicali

Il numero uno di Dorna: "Ho parlato col sindaco di Madrid di questo progetto".

03-04-2023 19:18

MotoGP e F1 nello stesso circuito in futuro? Il direttore esecutivo di Dorna Carmelo Ezpeleta ha ammesso: “Ho parlato con Stefano Domenicali per realizzare un campionato di F1 e motociclismo nello stesso fine settimana sullo stesso circuito. Stiamo andando in giro. A Madrid? Stiamo pensando a questo. Stefano mi ha parlato di un circuito e ho parlato con il sindaco della città”.

“Dobbiamo capire perché abbiamo bisogno di fughe più grandi e più difficili nei circuiti non permanenti. Abbiamo un contratto con i circuiti fino al 2027, sarebbe per dopo”, ha chiarito Ezpeleta.