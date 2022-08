GP d'Austria Moto2: Ogura vince e va in testa al mondiale

21-08-2022 13:45

Il giapponese Ai Ogura della Idemitsu Honda Team Asia ha vinto sul circuito del Red Bull Ring il Gran Premio d’Austria classe Moto2 battendo in volata il suo compagno di squadra, il thailandese Somkiat Chandra. Terzo il britannico Jake Dixon del Gasgas Zinia Aspar Team. Gara disastrosa per gli italiani: nessuno è andato a punti e Celestino Vietti, del Mooney VR46 Racing Team, è caduto a sei giri dalla fine quando era a un passo dalla seconda posizione. Nella classifica mondiale Ogura balza in testa scavalcando di una sola lunghezza lo spagnolo Augusto Fernandez della Red Bull KTM Ajo, oggi quinto, mentre Vietti precipita a 27 punti di distacco.