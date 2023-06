Gp di Germania: Bagnaia, “in gara fondamentale la scelta della gomma”

Le “condizioni complicate” in qualifica non gli hanno evitato la conquista della pole. “Stiamo lavorando bene”

17-06-2023 12:52

“Primo run volevo fermarmi prima, l’ultimo run uguale, ma penso che su cinque giri che ho fatto me ne abbiano contato uno perché ci son state tante bandiere gialle. Erano condizioni complicate, non era semplice, ma sono molto contento di com’è andata, essere in pole è sempre importante e stiamo lavorando bene, quindi sono contento”. Questa la dichiarazione di Francesco Bagnaia al termine delle qualifiche del Gp di Germania concluse con la pole position, la 15a in carriera e la 3a consecutiva.

A fare la differenza domani in gara sarà il tipo di gomme scelte. “Non è facile superare qui al Sachsenring – dichiara Bagnaia – sarà fondamentale capire la gomma da usare, stamattina volevano concentrarsi sul provare la gomma davanti, non ne abbiamo avuto la possibilità; quindi, vedremo come andrà oggi pomeriggio nella Sprint Race”.