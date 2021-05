GP Francia Moto3: vince Sergio Garcia, terzo Riccardo Rossi

In un Gran Premio di Francia della classe Moto3 sul circuito Bugatti di Le Mans caratterizzato dall’asato viscido e da molte cadute il 18enne spagnolo del Gaviota GASGAS Aspar Team Sergio Garcia ha conquistato il suo secondo successo in carriera battendo di poco più di due secondi il ceco della Honda del Rivacold Snipers Team Filip Saac. Terzo a poco più di 5 secondi Riccardo Rossi, al primo podio in carriera sulla KTM BOE Owlride. Caduto e poi ripartito il leader del Mondiale, lo spagnolo Pedro Acosta, che interrompe la sua serie di 4 podi in 4 gare disputate.

OMNISPORT | 16-05-2021 12:36