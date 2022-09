GP Singapore: Hamilton suona la carica in casa Mercedes

28-09-2022 09:52

Dopo il weekend di Monza, il circus della Formula Uno si sposta nel Paese del Sol Levante e più precisamente a Singapore. Il tracciato di Marina Bay, sarà la diciassettesima prova della stagione e rappresenta senza il minimo dubbio, uno dei layout più iconici di tutto il panorama motoristico mondiale.

Un circuito cittadino che metterà a dura prova piloti e vetture perché errori di qualunque genere non saranno ammessi: in più si correrà in notturna con le luci che renderanno ancor più affascinante un circuito spettacolare.

Red Bull, Ferrari e Mercedes: queste la probabili protagoniste della gara, ognuna con obiettivi diversi.

Max Verstappen, alfiere della Red Bull e saldamente al comnado della classifica piloti potrebbe addirittura laurearsi campione al termine del Gp. L’olandese della Red Bull domina la scena con i suoi 335 punti in classifica generale, ben 116 in più del ferrarista Charles Leclerc che si augura di avere una chance a Marina Bay, magari centrando la pole.

Leclerc dovrà anche guardarsi el spalle: Perez è a soli nove punti di distacco e anche Russell sulla Mercedes potrebbe rientrare nella bagarre per il terzo posto avendo sedici lunghezze da recuperare al ferrarista. Anche nella classifica costruttori Red Bull domina, poi la Rossa e a seguire la Mercedes in terza posizione.

Perse ormai le speranze di poter competere per il titolo iridato, la scuderia di Maranello dovrà guardarsi anche alle spalle, nel senso che Mercedes potrebbe recitare il ruolo di terza incomoda. Il team anglo-tedesco sta affrontando una stagione lontana da quelle a cui aveva abituato per i problemi di prestazione sulla W13, ma alla luce di quanto dimostrato nelle ultime gare, sono arrivati segnali di ripresa e le motivazioni sono quelle proprio di precedere la Ferrari.

“Se l’obiettivo quest’anno è battere la Ferrari? A questo punto della stagione direi di si, anche perché se guardate le ultime gare, noterete che abbiamo fatto più punti di loro. È un obiettivo possibile quello di superarli, non siamo così distanti. Sarebbe fantastico per il team, considerando che noi abbiamo faticato e loro erano quasi sempre davanti quest’anno. Se dovesse succedere sarebbe un risultato enorme“, ha dichiarato il sette volte iridato a Sky Sport.