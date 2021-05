Grave lutto per Carlo Ancelotti: morta l'ex moglie

Terribile notizia per l’attuale allenatore dell‘Everton Carlo Ancelotti: nella giornata di oggi, l’ex moglie Luisa Gibellini è venuta a mancare dopo una dura battaglia contro un terribile male. Aveva 63 anni, è stata sposata con Ancelotti per 25, e per molti tifosi rossoneri era conosciuta come “Lady Milanello”.

Le sue condizioni di salute si erano già aggravate ieri, tanto che il tecnico dei Toffies è partito subito per l’Italia dopo la sconfitta contro il Manchester City di Pep Guardiola per starle accanto negli ultimi momenti. Assieme hanno due figli, Katia e Davide, il primo celebre assistente del papà in Inghilterra e la seconda moglie del nutrizionista del club.

La storia di Luisa Gibellini è davvero particolare, e per certi versi rappresenta la perfetta storia d’amore: lei e Carletto sono stati vicini fin da quando erano ragazzini, e hanno condiviso davvero tutto il possibile. Anche lei grande sportiva, è stata ricevitrice di softball prima e portiere di calcio poi, ma anche appassionatissima di tennis, passione poi trasmessa anche a Carlo.

Veramente particolare il fatto che avesse preso il brevetto di volo nel 1999, e grazie a questo soleva accompagnare il marito ai campi di allenamento di Juventus (prima) e Milan (poi).

Dopo la separazione del 2010, nel 2014 Carlo si è risposato con Mariann Barrena McClay a Vancouver, città natale della sposa.

OMNISPORT | 24-05-2021 19:38