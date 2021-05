Inter-Milan non finisce, Lukaku provoca Ibrahimovic sui social

Uno dei grandi protagonisti dello scudetto dell’Inter non può non essere Romelu Lukaku. Il belga ha segnato 24 gol ed è stato un leader in campo e fuori. Ieri pomeriggio, durante i festeggiamenti nerazzurri, Lukaku si è commosso al momento della premiazione: “Non volevo piangere ad essere sincero, qui sulla maglietta c’è una foto dei miei nonni: nel 2005 quando è mancato mio nonno gli avevo promesso che avrai vinto qualcosa, oggi l’ho fatto e ne sono fiero”.

L’attaccante, in gol anche contro l’Udinese, guarda già al futuro parlando da tifoso dell’Inter: “Abbiamo lavorato tanto per vincere dopo che l’anno scorso ci siamo andati molto vicini, sono orgoglioso di indossare questi colori. Spero sia l’inizio di un ciclo, adesso testa agli Europei e poi dovremo continuare a crescere”.

Lukaku è ormai un punto di riferimento per Conte ma anche per i tifosi dell’Inter, che lo hanno idolatrato dopo aver visto festeggiare il belga a Milano al termine di Sassuolo–Atalanta, match che ha deciso lo scudetto nerazzurro.

Lukaku è però entrato nei cuori dei tifosi dopo la lite con Ibrahimovic in Coppa Italia. Dopo il faccia a faccia, il belga e lo svedese si sono scambiati fracciatine social a ripetizione. Recentemente, Ibrahimovic ha postato su Instagram una foto di un cappuccino in cui veniva raffigurato con le braccia al cielo dinnanzi allo sfondo del Duomo, quasi a proclamarsi vero re della città di Milano.

Questa mattina, Lukaku ha risposto sui social allo stesso modo, con il suo volto raffigurato sopra la schiuma del cappuccino. Un messaggio rivolto al rivale del Milan, che difficilmente resterà a guardare anche questa volta.

OMNISPORT | 24-05-2021 13:30