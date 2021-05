Inter, Conte: "Dedico lo scudetto a me stesso"

Intervistato da Inter Tv sul canale Twitch, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo i festeggiamenti per lo scudetto: “A chi dedico lo scudetto? Onestamente a me stesso. So che non è stato un percorso semplice in questi due anni, ho dovuto tirare fuori tutto da dentro di me. In certi momenti vengono dei dubbi, anche su te stesso, ma ho superato tutto e tutti ed alla fine è la dimostrazione che siamo stati tutti bravi. Anche il sottoscritto”.

A proposito del futuro di Conte all’Inter, il vice Stellini ha avvisato la società: “Questo progetto deve continuare e da parte nostra c’è entusiasmo, ma con gli allenatori al top servono progetti al top. Questa è una risposta che sarà la società a dover dare”.

OMNISPORT | 23-05-2021 20:31