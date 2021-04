Gravina freddo su Agnelli: "Dovrà dare spiegazioni"

Intervistato da ‘Rai Sport’, il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina è tornato sul caos Superlega.

In vista del Consiglio Federale in programma lunedì 28 aprile, il massimo dirigente calcistico italiano ha preannunciato la necessità di un confronto con Andrea Agnelli, presidente della Juventus e vice di Florentino Perez nel progetto dei 12 club europei poi naufragato dopo due giorni di accese polemiche a livello nazionale e europeo.

“Sono una persona che ama il dialogo e non voglio entrare in collisione sul piano personale. Avrò modo di chiarire con lui e dovrà espormi le sue ragioni perché io non le conosco” la fredda dichiarazione di Gravina in merito al numero uno bianconero, ultimo ad arrendersi sul fronte italiano nel tentativo di dare vita alla nuova e rivoluzionaria competizione europea.

