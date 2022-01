Gravina: "Io via senza Mondiale? Non tiro io i rigori..."

20-01-2022 17:47

Il presidente della Figc Gabriele Gravina in un’intervista al Corriere dello Sport ha parlato dell’ipotesi di un suo possibile addio in caso di mancato Mondiale: “Neanche per sogno. Se tutto dipendesse dai risultati, la vittoria agli Europei varrebbe quanto un bonus di quattro anni. Ma non tiro io i calci di rigore”.

“Il sistema che ho trovato non aveva prospettive. Oggi siamo nel cuore di un rinnovamento che non si fermerà, a prescindere dai risultati. Certo, mi dispiacerebbe non centrare il risultato, ma non sono preoccupato per me. Vado avanti”.

Anche Mancini si terrà il posto nel caso di flop: “Questo lo valuteremo insieme, ma il percorso avviato con Roberto non è legato a un singolo risultato. C’è un progetto che ha già dato risposte importanti, in termini di entusiasmo e rilancio dell’immagine della Nazionale”.

