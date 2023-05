Grimaldo al Bayer Leverkusen: c'è l'accordo

Diverse testate giornalistiche portoghesi confermano il passaggio dell'esterno dal Benfica ai tedeschi

Alejandro Grimaldo l’anno prossimo giocherà in Germania, con il Bayer Leverkusen, avversario della Roma nelle semifinali di Europa League. Diverse testate giornalistiche portoghesi oggi confermano l’accordo tra le parti. Grimaldo, in scadenza di contratto a giugno, lascerà dunque il Benfica per misurarsi con la Bundesliga.

L’esterno sinistro era stato accostato a diversi club italiani, effettivamente cambierà Paese, ma la destinazione non sarà la nostra Serie A. Di sicuro, se l’affare sarà confermato, sarà un colpo molto interessante da parte delle ‘aspirine’. Vedremo se prossimamente arriverà l’annuncio da parte del Bayer.