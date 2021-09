Grizzles, Ja Morant apre allo Slam Dunk Contest: “Ma ad una condizione”

Dopo aver assistito da spettatore alle scorse edizioni, Ja Morant nel 2022 potrebbe finalmente essere protagonista in prima persona dello Slam Dunk Contest all’All Star Game.

Della sua eventuale partecipazione il prodotto di Murray State ha parlato recentemente affermando come, nonostante non sia un fan della competizione, la sua presenza dipenderà da un fattore in particolare.

“Non sono un amante della competizione da giocatore NBA, per quanto amassi vederla in televisione da ragazzo. Nonostante ciò, potrei partecipare allo Slam Dunk Contest in futuro, ma ad una sola condizione: ricevere, oltre all’invito, un milione di dollari di compenso” ha affermato l’alfiere dei Grizzlies.

“Nel 2020 mi sono esposto pubblicamente contro i giudici che penalizzarono Gordon a vantaggio di Jones Jr, elencando una serie di difetti insiti nella competizione. Ribadisco ora, a distanza di più di un anno, che certe situazioni appaiono falsate. Non si possono valutare certi gesti sulla base delle potenzialità del singolo atleta” ha spiegato lucidamente Morant.

“Al contrario, bisognerebbe chiedersi quante persone sarebbero capaci di replicare quel gesto servendosi di così pochi tentativi e poi esprimere un giudizio sensato. Personalmente, amo schiacciare in partita, magari andando anche oltre lo stretto necessario, ma senza perdere mai di vista l’efficacia del gesto ed il margine di errore dello stesso” è stata la chiosa del classe 1999.

OMNISPORT | 29-09-2021 20:25