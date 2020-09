Groningen, Robben torna al gol dopo il ritiro

Giornata in qualche modo storica per Arjen Robben. Non tanto per l’importanza del goal messo a segno, ma quanto per il valore simboli che il goal di oggi ha per lui. L’olandese ha infatti segnato la prima rete dopo che si era ritirato più di un anno fa.

Poi qualche mese fa l’annuncio suo e del Groningen, che trovano l’accordo per un contratto. L’olandese torna in sella nella squadra che lo aveva lanciato in Olanda già dalle giovanili, nei primi anni del millennio.

Oggi durante l’amichevole tra Groningen e Arminia Bielefeld Robben è tornato al goal per la prima volta dopo il ritiro. E per la prima volta torna a segnare con la maglia biancoverde 18 anni dopo la sua ultima esperienza con il club olandese.

Robben quindi si appresta nel migliore dei modi ad iniziare la nuova stagione di Eredivisie con la maglia del Groninen.

06-09-2020 16:31