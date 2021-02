Guai per Kawasaki: Lowes si rompe la clavicola

Brutte notizie per la Kawasaki a meno di due mesi dal via del Mondiale Superbike: Alex Lowes si è infortunato alla clavicola dopo una caduta avvenuta nel corso di una sessione di allenamento in flat track, in una pista situata non lontano dalla sede barcellonese del team.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Lowes si sarebbe anche lesionato i tendini: nel caso fosse necessaria un’operazione, lo stop potrebbe essere di tre mesi e dovrebbe saltare le prime gare del Mondiale, al via ad aprile.

OMNISPORT | 11-02-2021 12:14