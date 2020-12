Guaio Milan, un difensore va ko: Maldini torna sul mercato

L’infortunio di Simon Kjaer aumenta l’emergenza del Milan in difesa. Il centrale danese è uscito all’11’ della partita di Europa League contro il Celtic dopo aver avvertito un problema muscolare alla coscia destra, e nei prossimi giorni verrà sottoposto agli esami strumentali per avere un quadro più preciso dei suoi tempi di recupero.

La sua indisponibilità evidenzia una volta di più la lacuna principale della rosa a disposizione di Stefano Pioli, che ora in vista dei prossimi impegni di campionato e di Europa League avrà a disposizione solo due centrali di ruolo, Gabbia e Romagnoli, considerato che Musacchio e Duarte non rientrano più nel progetto tecnico del Diavolo.

Il direttore tecnico Paolo Maldini è da tempo al lavoro per trovare rinforzi all’altezza: in pole position su tutti c’è Kabak dello Schalke 04, che il Milan spera di prelevare per 15 milioni di euro. Le alternative in lista portano a Milenkovic della Fiorentina, che però difficilmente si sposterà a gennaio, Simakan dello Straburgo, Ajer del Celtic (potrebbe rientrare nell’operazione di cessione a titolo definitivo di Laxalt) e Lovato del Verona.

Pioli dopo la partita ha così difeso la sua scelta di schierare il sovrautilizzato Kjaer anche in coppa: “Perchè Alessio Romagnoli ha avuto dei problemi poco tempo fa. Quindi parlando con lui era preferibile non giocare tre partite in una settimana. Simon stava bene, purtroppo può succedere. Poteva succedere domenica. E’ chiaro che i rischi aumentino, giocando ogni tre giorni”.

OMNISPORT | 04-12-2020 07:35