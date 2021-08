Guardiola: “Nel 2023 lascio il City"

Fulmine a ciel sereno? Forse, ma dopo sette anni di Premier League, potrebbe essere una decisione anche comprensibile.

“Dopo sette anni al Manchester City dovrò riposarmi, starmene tranquillo, studiare. E poi mi piacerebbe allenare una nazionale agli Europei, in Copa America o al Mondiale”. Queste le parole di Pep Guardiola: in un’intervista a Espn Brasile, il tecnico spagnolo ha annunciato che lascerà il Manchester City al termine del contratto che scade nel 2023.

“Allenare il Brasile? Mi piacerebbe ma non credo accadrà. Penso che l’allenatore della squadra brasiliana sara’ sempre brasiliano, non vedo uno straniero sulla panchina del Brasile”, ha aggiunto Guardiola che sabato alle 13.30 sarà impegnato in casa contro l’Arsenal ancora ferma a zeropunti in questo inizio di Premier League.

OMNISPORT | 26-08-2021 11:50