23-01-2022 11:56

Pep Guardiola in passato è stato chiaro, un giorno vorrebbe allenare una nazionale. L’Olanda in passato ha provato a convincere l’attuale tecnico del Manchester City e in futuro gli Orange tenteranno ancora.

Come riporta il Daily Mirror, l’Olanda aspetterà la fine del contratto coi Citizens in scadenza nel 2023 e proverà a convincere nuovamente Guardiola.

