Gudmundsson a processo in Islanda per cattiva condotta sessuale, Palladino lo aspetta per Atalanta-Fiorentina

L'ex genoano è pronto a tornare in campo anche se in questo momento si trova in patria per l'inizio del processo che lo vede imputato. I viola puntano a schierarlo a Bergamo.

Pubblicato: 12-09-2024 20:37 Condividi