È risoluta e destinata a far parecchio discutere l’opposizione che due dei giocatori più rappresentativi della Bosnia come Edin Dzeko e Miralem Pjanic hanno manifestato contro la propria Federazione.

Il motivo del contrasto tra Dzeko, Pjanic e la Federazione

I due infatti, senza particolari timori, non ci hanno pensato due volte a condannare la decisione presa dalla loro Federcalcio di disputare il prossimo 19 novembre, alla vigilia dei Mondiali in Qatar, una gara amichevole contro la Russia.

Fissata a San Pietroburgo, la gara dovrebbe essere una delle prime uscite della nazionale del c.t. di Valerij Karpin dopo l’esclusione dalle competizioni FIFA e UEFA impartitale in seguito alla guerra in Ucraina voluta da Putin. Il condizionale però è d’obbligo in questo caso visto che, sulla spinta dei propri leader, la Bosnia potrebbe anche rivedere la propria partecipazione.

Sostegno all’Ucraina, la posizione di Dzeko

Chi, a prescindere, sicuramente non ci sarà è Edin Dzeko che, con tono piuttosto perentorio, si è schierato contro la scelta presa dalla propria federazione mostrando grande solidarietà al popolo ucraino.

“Sono contrario alla disputa di questa partita! Io sono sempre e solo per la pace. Purtroppo, non sono io a decidere, ma la mia posizione è chiara. Non giocherò mentre persone innocenti soffrono. Sono solidale con il popolo ucraino in questi tempi difficili per loro” ha affermato l’attaccante dell’Inter a Klix.

Russia-Bosnia, l’incredulità di Pjanic

Fortemente contrario all’idea di volare in Russia e giocare contro la nazionale di un paese in guerra (nei mesi scorsi preso di mira da diversi giocatori della nostra Serie A) è parso anche Miralem Pjanic.

“I vertici sono al corrente della mia posizione. Mi hanno anche chiesto cosa pensassi di questa partita. Sono rimasto sorpreso, è una pessima decisione: sono senza parole” ha dichiarato l’alfiere dello Sharjah a Sportske.

Chissà che questa uscita, assieme a quella di Dzeko, non inneschi un cambio di rotta e convinca i massimi dirigenti bosniaci a riconsiderare una decisione che in patria ha già fatto alzare più d’un sopracciglio.