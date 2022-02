Fifa e Uefa seguono il Cio: Russia esclusa dal Mondiale in Qatar

28-02-2022 18:56

Adesso è ufficiale. Anche il mondo del calcio si è mosso duramente contro la Russia dopo l’attacco di Putin all’Ucraina e così la Fifa di Infantino e l’Uefa di Ceferin hanno deciso in comune accordo di escludere la Nazionale russa dal prossimo Mondiale in Qatar.

Russia esclusa dal Mondiale: il comunicato

Questo il comunicato: “A seguito delle decisioni iniziali adottate dal Consiglio FIFA e dal Comitato Esecutivo UEFA, che prevedevano l’adozione di misure aggiuntive, la FIFA e la UEFA hanno deciso oggi insieme che tutte le squadre russe, siano esse rappresentative nazionali o squadre di club, saranno sospese dalla partecipazione alle competizioni FIFA e UEFA fino a nuovo avviso.

Queste decisioni sono state adottate oggi dall’Ufficio di presidenza del Consiglio FIFA e dal Comitato Esecutivo della UEFA, rispettivamente i massimi organi decisionali di entrambe le istituzioni su questioni così urgenti. Il calcio è unito e in piena solidarietà con tutte le persone colpite in Ucraina. Entrambi i Presidenti sperano che la situazione in Ucraina migliori in modo significativo e rapido, in modo che il calcio possa nuovamente essere un vettore di unità e pace tra i popoli”.

Fifa e Uefa seguono il Cio

Scelta presa poco dopo il Cio, che sottolinea come questa decisione sia stata fatta per “proteggere l’integrità delle competizioni sportive globali e per la sicurezza di tutti i partecipanti”. Il CIO inoltre “raccomanda che le Federazioni Sportive Internazionali e gli organizzatori di eventi sportivi non invitino o non consentano la partecipazione di atleti e funzionari russi e bielorussi alle competizioni internazionali”.

Nel caso in cui questo non possa essere possibile per “motivi organizzativi o legali”, il Cio ha esortato vivamente “le Federazioni e gli organizzatori a fare tutto ciò che è in loro potere per garantire che nessun atleta o funzionario sportivo russo o bielorusso possa prendere parte sotto il nome di Russia o Bielorussia. I cittadini russi o bielorussi, siano essi presenti come atleti individuali o di squadra, dovrebbero essere accettati solo come neutrali. Non devono essere visualizzati simboli, colori, bandiere o inni nazionali”.

Russia, niente spareggi

La Russia avrebbe dovuto affrontare la Polonia a Mosca il 24 marzo negli spareggi Mondiali, per poi in caso di vittoria in semifinale affrontare o la Svezia o la Repubblica Ceca per la qualificazione in Qatar. Così non sarà, è stata accolta la richiesta in primis della Polonia che in blocco si era rifiutata di scendere in campo contro gli Orsi.

