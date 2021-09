Gullit su De Ligt: "Deve calmarsi"

Quello che sta vivendo Matthijs De Ligt non è propriamente un momento esaltante. Nelle ultime due partite di campionato infatti, Massimiliano Allegri gli ha preferito Bonucci e Chiellini e anche in Nazionale, con il ritorno di Van Gaal sulla panchina dell’Olanda, sembra aver perso i galloni da titolare.

Ruud Gullit, parlando ai microfoni di ‘Sky’, ha spiegato perché il gioiello della Juventus non è più intoccabile per gli Orange. “In Olanda hanno finalmente capito che un difensore come De Vrij è importante per la Nazionale. Prima giocavano solo quelli che sanno trattare bene la palla, ma difendere è un’altra cosa”.

Secondo l’ex fuoriclasse olandese, De Ligt deve ancora completare il suo percorso di crescita. “De Ligt è uno di quelli che sa giocare la palla. E’ cresciuto nell’Ajax dove non è stato mai stato sotto pressione quando era giovane. Adesso gioca con i difensori più forti del mondo e ogni giorno impara da loro. Penso che quando si calmerà diventerà anche un grande difensore. A volte è troppo agitato”.

